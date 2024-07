NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der NASDAQ 100 verlor schlussendlich an Boden.

Schlussendlich sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,06 Prozent auf 18 830,58 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,046 Prozent stärker bei 19 041,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 032,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 721,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 227,20 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,66 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 25.06.2024, den Stand von 19 701,13 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.04.2024, einen Stand von 17 430,50 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, bei 15 561,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 13,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian A (+ 6,34 Prozent auf 178,22 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,69 Prozent auf 205,70 USD), Lucid (+ 5,49 Prozent auf 3,46 USD), Gilead Sciences (+ 4,10 Prozent auf 76,51 USD) und O Reilly Automotive (+ 4,02 Prozent auf 1 092,91 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lululemon Athletica (-9,09 Prozent auf 247,32 USD), Align Technology (-7,66 Prozent auf 226,05 USD), Warner Bros Discovery (-5,67 Prozent auf 7,99 USD), Arm (-5,42 Prozent auf 149,14 USD) und Honeywell (-5,24 Prozent auf 202,45 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 92 604 035 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,185 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at