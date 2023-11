NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels freundlich

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,74 Prozent auf 15 029,58 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,439 Prozent auf 14 985,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 919,55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 076,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 965,29 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 5,22 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 565,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15 353,54 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2022, den Wert von 10 690,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 38,36 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Bei 10 696,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Moderna (+ 7,06 Prozent auf 76,26 USD), Monster Beverage (+ 6,95 Prozent auf 56,32 USD), Airbnb (+ 5,53 Prozent auf 121,89 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5,23 Prozent auf 106,61 USD) und Enphase Energy (+ 4,84 Prozent auf 82,74 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Fortinet (-16,67 Prozent auf 47,99 USD), Atlassian A (-5,15 Prozent auf 172,05 USD), Palo Alto Networks (-3,57 Prozent auf 241,43 USD), Paychex (-2,89 Prozent auf 109,22 USD) und Intuit (-1,50 Prozent auf 492,82 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 163 642 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,559 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

