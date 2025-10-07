Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben

Der NASDAQ Composite zeigte sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent leichter bei 22 788,36 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,134 Prozent höher bei 22 972,37 Punkten, nach 22 941,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 718,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 006,07 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ Composite 21 700,39 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 412,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 923,90 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23 006,07 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 13,75 Prozent auf 1,58 USD), Bassett Furniture Industries (+ 3,99 Prozent auf 15,90 USD), Gilead Sciences (+ 2,82 Prozent auf 116,78 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2,61 Prozent auf 7,86 USD) und SIGA Technologies (+ 2,55 Prozent auf 8,44 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), FormFactor (-8,79 Prozent auf 38,83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,70 Prozent auf 328,40 USD), Donegal Group B (-8,61 Prozent auf 15,40 USD) und MKS Instruments (-7,62 Prozent auf 128,84 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 385 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,902 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,19 zu Buche schlagen. Mit 10,27 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

