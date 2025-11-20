Schwacher Handel: NASDAQ Composite verliert schlussendlich

Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 2,15 Prozent auf 22 078,05 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 2,18 Prozent fester bei 23 057,00 Punkten, nach 22 564,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 147,33 Punkte, das Tagestief hingegen 22 043,20 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 3,12 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, den Stand von 22 990,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 172,86 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 18 966,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 14,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit EXACT Sciences (+ 16,81 Prozent auf 100,67 USD), Myriad Genetics (+ 7,14 Prozent auf 6,90 USD), inTest (+ 5,52 Prozent auf 7,27 USD), Donegal Group B (+ 5,47 Prozent auf 16,19 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 737,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-19,16 Prozent auf 1,35 USD), Harvard Bioscience (-9,36 Prozent auf 0,56 USD), TTM Technologies (-9,06 Prozent auf 58,45 USD), Geospace Technologies (-8,62 Prozent auf 17,28 USD) und Microvision (-8,08 Prozent auf 0,92 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 83 287 086 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,826 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at