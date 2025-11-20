Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt am Nachmittag nach

Das macht das Börsenbarometer in New York am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,55 Prozent auf 22 215,47 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 2,18 Prozent auf 23 057,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22 564,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 171,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 147,33 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 2,51 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 20.10.2025, mit 22 990,54 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 172,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 966,14 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 15,22 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell EXACT Sciences (+ 17,21 Prozent auf 101,01 USD), Myriad Genetics (+ 7,45 Prozent auf 6,92 USD), inTest (+ 6,97 Prozent auf 7,37 USD), Powell Industries (+ 5,30 Prozent auf 300,41 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,93 Prozent auf 737,37 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Elron Electronic Industries (-19,16 Prozent auf 1,35 USD), Geospace Technologies (-8,41 Prozent auf 17,32 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,20 Prozent auf 173,08 USD), Harvard Bioscience (-7,07 Prozent auf 0,58 USD) und Volvo (B) (-6,61 Prozent auf 26,85 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 651 237 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 18,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

