Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Abgaben

Am Dienstag sinkt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,78 Prozent auf 22 761,87 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,134 Prozent fester bei 22 972,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22 941,67 Punkten am Vortag.

Bei 23 006,07 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 718,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 700,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 412,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 923,90 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 006,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 14,47 Prozent auf 1,59 USD), 3D Systems (+ 5,05 Prozent auf 3,33 USD), Bassett Furniture Industries (+ 4,91) Prozent auf 16,04 USD), Consumer Portfolio Services (+ 3,13 Prozent auf 7,90 USD) und Netflix (+ 2,25 Prozent auf 1 189,48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), FormFactor (-9,35 Prozent auf 38,59 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,91 Prozent auf 334,83 USD), MKS Instruments (-6,69 Prozent auf 130,14 USD) und Methode Electronics (-5,85 Prozent auf 7,56 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 246 536 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,902 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,19 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at