NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Kursplus

Der NASDAQ Composite verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,16 Prozent höher bei 15 028,08 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,935 Prozent höher bei 14 994,52 Punkten, nach 14 855,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 14 960,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 047,29 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,804 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 18.12.2023, einen Stand von 14 905,19 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Wert von 13 314,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 10 957,01 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,78 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 063,61 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Innodata (+ 9,33 Prozent auf 8,32 USD), Fastenal (+ 6,72 Prozent auf 67,64 USD), Veeco Instruments (+ 5,62) Prozent auf 31,78 USD), Ultra Clean (+ 5,25 Prozent auf 34,47 USD) und KLA-Tencor (+ 5,02 Prozent auf 590,76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Cutera (-16,16 Prozent auf 3,06 USD), Century Casinos (-10,95 Prozent auf 3,74 USD), Sify (-10,86 Prozent auf 1,56 USD), Net 1 Ueps Technologies (-8,80 Prozent auf 3,11 USD) und Atrion (-8,03 Prozent auf 308,30 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 170 635 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,664 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Index weist die CRESUD-Aktie mit 43,24 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at