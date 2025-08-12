Paychex Aktie

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

Index-Bewegung 12.08.2025 22:35:13

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Der NASDAQ Composite befand sich heute im Aufwind.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,39 Prozent stärker bei 21 681,90 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,571 Prozent auf 21 507,44 Punkte an der Kurstafel, nach 21 385,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 21 689,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 386,25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 585,53 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 12.05.2025, bei 18 708,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 780,61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,45 Prozent aufwärts. Bei 21 689,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 29,55 Prozent auf 2,28 USD), Sangamo Therapeutics (+ 17,51 Prozent auf 0,52 USD), AAON (+ 15,09 Prozent auf 82,95 USD), JetBlue Airways (+ 12,18 Prozent auf 4,79 USD) und Lifetime Brands (+ 11,78 Prozent auf 4,08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-10,81 Prozent auf 1,65 USD), Mind CTI (-10,63 Prozent auf 1,14 USD), Ballard Power (-3,89 Prozent auf 1,73 USD), Paychex (-2,60 Prozent auf 134,99 USD) und Myriad Genetics (-2,58 Prozent auf 6,03 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34 120 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,826 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

