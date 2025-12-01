Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Geospace Technologies Aktie

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

NASDAQ Composite-Performance im Blick 01.12.2025 16:02:05

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,47 Prozent auf 23 255,86 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,827 Prozent auf 23 172,34 Punkte an der Kurstafel, nach 23 365,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23 110,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 265,03 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 23 724,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21 455,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 19 218,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 20,62 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Geospace Technologies (+ 8,20 Prozent auf 14,25 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 4,85 Prozent auf 3,89 USD), Wynn Resorts (+ 3,24 Prozent auf 132,85 USD), TransAct Technologies (+ 3,15 Prozent auf 4,58 USD) und Dorel Industries (+ 3,11 Prozent auf 1,12 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-6,81 Prozent auf 16,02 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,80 Prozent auf 165,13 USD), Innodata (-6,66 Prozent auf 53,64 USD), TTM Technologies (-5,96 Prozent auf 66,00 USD) und CIENA (-4,78 Prozent auf 194,44 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 249 615 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,705 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4,28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at

26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
