Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0,65 Prozent auf 23 365,69 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,331 Prozent stärker bei 23 291,59 Punkten in den Handel, nach 23 214,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 250,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 365,79 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,93 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 827,49 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 705,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19 060,48 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Geospace Technologies (+ 18,44 Prozent auf 13,17 USD), Intel (+ 10,19 Prozent auf 40,56 USD), Lifetime Brands (+ 8,55) Prozent auf 3,81 USD), Century Casinos (+ 5,56 Prozent auf 1,52 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4,87 Prozent auf 53,57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Astro-Med (-3,31 Prozent auf 7,60 USD), CRESUD (-2,93 Prozent auf 11,93 USD), TransAct Technologies (-2,74 Prozent auf 4,44 USD), ADTRAN (-2,54 Prozent auf 6,82 EUR) und Computer Programs and Systems (-2,44 Prozent auf 21,96 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 29 551 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,782 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

