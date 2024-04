NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

So bewegte sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Am Dienstag sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1,59 Prozent auf 15 696,64 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,480 Prozent auf 15 525,55 Punkte an der Kurstafel, nach 15 451,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 15 510,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 730,35 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 16 428,82 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 15 425,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wies der NASDAQ Composite 12 072,46 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 12,50 Prozent auf 0,18 CHF), Cutera (+ 10,82 Prozent auf 2,15 USD), HealthStream (+ 9,54 Prozent auf 26,41 USD), Repligen (+ 8,76 Prozent auf 171,28 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 7,75 Prozent auf 0,08 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil JetBlue Airways (-18,77 Prozent auf 6,10 USD), LKQ (-14,88 Prozent auf 41,65 USD), Comtech Telecommunications (-10,23 Prozent auf 1,58 USD), Geron (-6,17 Prozent auf 3,50 USD) und TransAct Technologies (-5,41 Prozent auf 4,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 994 131 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,785 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 22,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

