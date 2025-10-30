Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Lohnende Alphabet C (ex Google)-Investition?
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alphabet C (ex Google)-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 96,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,354 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 275,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 849,14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 184,91 Prozent angezogen.
Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 3,32 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
