NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alphabet C (ex Google)-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 96,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,354 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 275,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 849,14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 184,91 Prozent angezogen.

Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 3,32 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at