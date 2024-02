NASDAQ Composite Index-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Amazon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Amazon-Papiers betrug an diesem Tag 82,00 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Amazon-Aktie investiert hat, hat nun 1,220 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amazon-Papiers auf 172,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,17 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +110,17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Amazon eine Börsenbewertung in Höhe von 1,80 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at