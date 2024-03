NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das AmeriServ Financial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,096 AmeriServ Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2024 gerechnet (2,63 USD), wäre das Investment nun 63,37 USD wert. Mit einer Performance von -36,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AmeriServ Financial belief sich zuletzt auf 40,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at