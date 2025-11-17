Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne

Das macht der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,40 Prozent auf 22 992,39 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,490 Prozent tiefer bei 22 788,32 Punkten, nach 22 900,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 22 773,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 044,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 22 679,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 21 622,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, mit 18 680,12 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 19,25 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24 019,99 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AmeriServ Financial (+ 10,23 Prozent auf 3,34 USD), Elbit Systems (+ 7,56 Prozent auf 508,80 USD), Nissan Motor (+ 7,32 Prozent auf 2,20 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5,55 Prozent auf 291,74 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 5,53 Prozent auf 292,31 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Netflix (-89,97 Prozent auf 111,57 USD), SMC (-5,52 Prozent auf 366,81 USD), inTest (-4,02 Prozent auf 6,92 USD), OSI Systems (-3,71 Prozent auf 263,40 USD) und DXP Enterprises (-3,03 Prozent auf 87,96 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 232 612 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,978 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at