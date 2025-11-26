NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Verlust hätte eine Banner-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Anlegern gebracht.

Das Banner-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 75,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,242 Banner-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 64,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 856,59 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,34 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Banner bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at