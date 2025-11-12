NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Banner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2020 wurde das Banner-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Banner-Papier an diesem Tag 42,79 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Banner-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 233,699 Banner-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 61,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 468,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,68 Prozent.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at