Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Langfristige Performance
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2020 wurde das Banner-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Banner-Papier an diesem Tag 42,79 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Banner-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 233,699 Banner-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 61,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 468,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,68 Prozent.
Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!