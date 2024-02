NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Barrett Business Services-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Barrett Business Services-Anteile an diesem Tag bei 64,44 USD. Bei einem Barrett Business Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,518 Barrett Business Services-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Barrett Business Services-Aktien wären am 02.02.2024 1 739,29 USD wert, da der Schlussstand 112,08 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,93 Prozent gesteigert.

Barrett Business Services wurde am Markt mit 738,98 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at