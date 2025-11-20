Bassett Furniture Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr rentiert?
Heute vor 1 Jahr wurde das Bassett Furniture Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bassett Furniture Industries-Anteile an diesem Tag 14,51 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,892 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,55 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 19.11.2025 auf 14,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,55 Prozent zugenommen.
Am Markt war Bassett Furniture Industries jüngst 126,80 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
