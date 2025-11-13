NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Bassett Furniture Industries-Papier bei 28,81 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 347,102 Bassett Furniture Industries-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (14,45 USD), wäre das Investment nun 5 015,62 USD wert. Damit wäre die Investition 49,84 Prozent weniger wert.

Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 130,67 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at