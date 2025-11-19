Biomarin Pharmaceutical Aktie

Biomarin Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Biomarin Pharmaceutical-Aktien verlieren können.

Biomarin Pharmaceutical-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, befänden sich nun 1,614 Biomarin Pharmaceutical-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 54,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 12,60 Prozent gesunken.

Biomarin Pharmaceutical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

