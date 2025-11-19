Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Lukrativer Biomarin Pharmaceutical-Einstieg?
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr bedeutet
Biomarin Pharmaceutical-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, befänden sich nun 1,614 Biomarin Pharmaceutical-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 54,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 12,60 Prozent gesunken.
Biomarin Pharmaceutical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biomarin Pharmaceutical Inc.
|46,21
|-0,56%