NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biomarin Pharmaceutical-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Biomarin Pharmaceutical-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Biomarin Pharmaceutical-Anteile an diesem Tag bei 106,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,633 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Biomarin Pharmaceutical-Papiere wären am 11.11.2025 5 143,26 USD wert, da der Schlussstand 54,93 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 48,57 Prozent.

Am Markt war Biomarin Pharmaceutical jüngst 10,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at