NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite knüpft am Dienstag an seine Vortagesgewinne an.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 0,80 Prozent auf 23 461,05 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,446 Prozent fester bei 23 379,75 Punkten, nach 23 275,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 23 365,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 480,13 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 724,96 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 21 279,63 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Stand von 19 403,95 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,68 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 15,53 Prozent auf 12,46 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,25 Prozent auf 0,45 USD), Amtech Systems (+ 5,72 Prozent auf 8,32 USD), Blackbaud (+ 5,21 Prozent auf 60,38 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 5,09 Prozent auf 3,92 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-6,26 Prozent auf 16,02 USD), Commerce Bancshares (-5,28 Prozent auf 51,62 USD), Nissan Motor (-4,57 Prozent auf 2,40 USD), SMC (-4,17 Prozent auf 346,03 USD) und Timberland Bancorp (-3,56 Prozent auf 33,56 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6 763 818 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,704 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at