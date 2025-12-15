Blackbaud Aktie

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

Langfristige Performance 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Blackbaud-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Blackbaud-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 57,83 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,729 Blackbaud-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 62,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,77 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

