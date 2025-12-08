Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Lohnende Blackbaud-Investition?
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor einem Jahr gekostet
Am 08.12.2024 wurden Blackbaud-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 79,93 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,109 Blackbaud-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackbaud-Papiers auf 63,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 968,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,32 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
