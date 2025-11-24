NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: Wäre eine Anlage in Blackbaud von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 24.11.2020 wurden Blackbaud-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Blackbaud-Aktie an diesem Tag bei 56,83 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,760 Blackbaud-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (56,49 USD), wäre die Investition nun 99,40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,60 Prozent vermindert.

Blackbaud markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at