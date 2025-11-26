NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Capital City Bank Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Capital City Bank Group-Aktie letztlich bei 35,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 280,899 Capital City Bank Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 879,21 USD, da sich der Wert einer Capital City Bank Group-Aktie am 25.11.2025 auf 42,29 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,79 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Capital City Bank Group zuletzt 700,22 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at