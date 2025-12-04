NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in CIENA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das CIENA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das CIENA-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,671 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 193,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 643,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 164,32 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von CIENA belief sich zuletzt auf 28,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at