inTest Aktie

inTest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 24.11.2025 22:34:48

Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Der NASDAQ Composite befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 2,69 Prozent auf 22 872,01 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,939 Prozent fester bei 22 482,16 Punkten, nach 22 273,08 Punkten am Vortag.

Bei 22 916,40 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 478,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 23 204,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 21 496,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, einen Stand von 19 003,65 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,63 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Innodata (+ 10,63 Prozent auf 56,93 USD), TTM Technologies (+ 10,46 Prozent auf 64,94 USD), CIENA (+ 9,22) Prozent auf 194,70 USD), Ultralife Batteries (+ 7,63 Prozent auf 5,64 USD) und Baiducom (+ 7,44 Prozent auf 119,21 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Geospace Technologies (-9,41 Prozent auf 11,60 USD), Resources Connection (-5,38 Prozent auf 4,57 USD), inTest (-4,30 Prozent auf 7,34 USD), SMC (-3,53 Prozent auf 333,62 USD) und Dorel Industries (-3,45 Prozent auf 1,12 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 72 971 835 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,774 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Baidu.com Inc. 103,20 5,41% Baidu.com Inc.
CIENA Corp. 168,15 14,47% CIENA Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 17,16 0,65% Cogent Communications Holdings Inc
Dorel Industries Inc. 0,93 -6,53% Dorel Industries Inc.
Geospace Technologies Corp 11,60 -9,41% Geospace Technologies Corp
Innodata Inc. 49,10 8,34% Innodata Inc.
inTest Corp. 6,50 2,36% inTest Corp.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 3,16 1,28% Net 1 Ueps Technologies Inc.
NVIDIA Corp. 157,74 1,56% NVIDIA Corp.
Resources Connection Inc. 3,92 -4,85% Resources Connection Inc.
SMC Corp. 288,00 1,41% SMC Corp.
TTM Technologies Inc. 51,00 2,00% TTM Technologies Inc.
Ultralife Batteries Inc. 4,83 8,92% Ultralife Batteries Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 15,20 7,80% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 872,01 2,69%

