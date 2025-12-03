Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der NASDAQ Composite kam am Abend nicht vom Fleck.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 23 454,09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,419 Prozent tiefer bei 23 315,58 Punkten in den Handel, nach 23 413,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 23 499,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 271,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,22 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 03.11.2025, einen Wert von 23 834,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 497,73 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19 480,91 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell American Eagle Outfitters (+ 15,07 Prozent auf 23,97 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,43 Prozent auf 0,50 USD), Microchip Technology (+ 12,17 Prozent auf 63,61 USD), Geospace Technologies (+ 11,69 Prozent auf 14,14 USD) und ON Semiconductor (+ 11,01 Prozent auf 57,15 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Century Casinos (-7,64 Prozent auf 1,33 USD), IMAX (-6,20 Prozent auf 33,41 USD), Netflix (-4,93 Prozent auf 103,96 USD), CIENA (-4,52 Prozent auf 193,35 USD) und Astronics (-2,86 Prozent auf 51,72 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 39 764 466 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,755 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at