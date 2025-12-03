Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Um 20:01 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 23 463,84 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,419 Prozent auf 23 315,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 413,67 Punkten am Vortag.

Bei 23 477,93 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 271,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 834,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 497,73 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, den Wert von 19 480,91 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,70 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Eagle Outfitters (+ 14,83 Prozent auf 23,92 USD), Geospace Technologies (+ 9,64 Prozent auf 13,88 USD), Microchip Technology (+ 9,55 Prozent auf 62,13 USD), ON Semiconductor (+ 8,08 Prozent auf 55,64 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 7,77 Prozent auf 0,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen CIENA (-5,62 Prozent auf 191,11 USD), Donegal Group B (-5,49 Prozent auf 16,02 USD), Netflix (-5,47 Prozent auf 103,37 USD), Century Casinos (-4,86 Prozent auf 1,37 USD) und Astronics (-4,19 Prozent auf 51,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 789 276 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,755 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

