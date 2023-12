NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem City-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 70,10 USD. Bei einem City-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,265 City-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 110,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 577,18 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 57,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete City eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at