NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognex-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cognex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 142,328 Cognex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (35,98 USD), wäre das Investment nun 5 120,98 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 5 120,98 USD, was einer negativen Performance von 48,79 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Cognex eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at