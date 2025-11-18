Cognex Aktie

Cognex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Cognex-Performance 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Cognex eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognex-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cognex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 142,328 Cognex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (35,98 USD), wäre das Investment nun 5 120,98 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 5 120,98 USD, was einer negativen Performance von 48,79 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Cognex eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cognex Corp.mehr Nachrichten