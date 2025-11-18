Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Cognex-Performance
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognex-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cognex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 142,328 Cognex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (35,98 USD), wäre das Investment nun 5 120,98 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 5 120,98 USD, was einer negativen Performance von 48,79 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Cognex eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognex Corp.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)