Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 3 Jahren verloren
Am 11.11.2022 wurde das Cognex-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,16 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,547 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 38,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 754,10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,59 Prozent verkleinert.
Am Markt war Cognex jüngst 6,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
