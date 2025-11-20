NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Columbia Sportswear eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Columbia Sportswear-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Columbia Sportswear-Anteile bei 80,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Sportswear-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 124,844 Columbia Sportswear-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 262,17 USD, da sich der Wert einer Columbia Sportswear-Aktie am 19.11.2025 auf 50,16 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 37,38 Prozent.

Zuletzt verbuchte Columbia Sportswear einen Börsenwert von 2,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at