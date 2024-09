NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Erie Indemnity-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Erie Indemnity-Papier statt. Zum Handelsende stand die Erie Indemnity-Aktie an diesem Tag bei 180,21 USD. Bei einem Erie Indemnity-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,491 Erie Indemnity-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 508,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 202,10 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +182,02 Prozent.

Insgesamt war Erie Indemnity zuletzt 23,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at