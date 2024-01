NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Exelixis-Papier statt. Der Schlusskurs der Exelixis-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,983 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,53 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 29.12.2023 auf 23,99 USD belief. Damit wäre die Investition 19,53 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Exelixis eine Börsenbewertung in Höhe von 7,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at