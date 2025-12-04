NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Expeditors International of Washington-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 121,20 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,508 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 148,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 218,65 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 22,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete Expeditors International of Washington eine Marktkapitalisierung von 19,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at