NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 27.11.2015 wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Expeditors International of Washington-Anteile an diesem Tag bei 49,49 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,206 Expeditors International of Washington-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 977,57 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 26.11.2025 auf 147,36 USD belief. Das entspricht einem Plus von 197,76 Prozent.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 19,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at