Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

Rentable Expeditors International of Washington-Investition? 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Expeditors International of Washington-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,927 Expeditors International of Washington-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie auf 151,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,26 USD wert. Mit einer Performance von +40,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Expeditors International of Washington-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

