WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

Profitabler Franklin Electric-Einstieg? 10.10.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Franklin Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.10.2022 wurden Franklin Electric-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 84,85 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 117,855 Franklin Electric-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2025 auf 93,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 982,91 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 982,91 USD entspricht einer Performance von +9,83 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Franklin Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 4,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


Aktien in diesem Artikel

Franklin Electric Co. Inc. 93,63 0,47% Franklin Electric Co. Inc.

