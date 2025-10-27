Ausblick: Franklin Electric zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Franklin Electric lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Franklin Electric die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Franklin Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 563,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Franklin Electric einen Umsatz von 531,4 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,17 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 2,12 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahr.

