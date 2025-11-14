Franklin Electric Aktie

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

14.11.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Franklin Electric-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Franklin Electric-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Franklin Electric-Aktie 66,01 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 15,149 Franklin Electric-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2025 1 419,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93,67 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,90 Prozent erhöht.

Alle Franklin Electric-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

