NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 07.11.2022 wurde die Franklin Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Franklin Electric-Aktie bei 81,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Franklin Electric-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,224 Franklin Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,49 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 06.11.2025 auf 95,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,49 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Franklin Electric eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
