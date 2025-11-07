Franklin Electric Aktie

Franklin Electric

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

Profitable Franklin Electric-Investition? 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.11.2022 wurde die Franklin Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Franklin Electric-Aktie bei 81,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Franklin Electric-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,224 Franklin Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,49 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 06.11.2025 auf 95,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,49 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Franklin Electric eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

