NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Electric-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Franklin Electric-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,63 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 306,466 Franklin Electric-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 912,96 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 20.11.2025 auf 91,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 179,13 Prozent vermehrt.

Franklin Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at