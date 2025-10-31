Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Profitables Franklin Electric-Investment?
|
31.10.2025 16:04:40
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätte eine Franklin Electric-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Am 31.10.2024 wurde die Franklin Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Franklin Electric-Papier an diesem Tag bei 95,71 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 104,482 Franklin Electric-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 988,51 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 30.10.2025 auf 95,60 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,11 Prozent.
Am Markt war Franklin Electric jüngst 4,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!