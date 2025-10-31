NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätte eine Franklin Electric-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Franklin Electric-Aktie gebracht.

Am 31.10.2024 wurde die Franklin Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Franklin Electric-Papier an diesem Tag bei 95,71 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 104,482 Franklin Electric-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 988,51 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 30.10.2025 auf 95,60 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,11 Prozent.

Am Markt war Franklin Electric jüngst 4,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at