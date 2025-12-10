Glacier Bancorp Aktie

WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

Glacier Bancorp-Performance 10.12.2025

NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Glacier Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.12.2024 wurde das Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Glacier Bancorp-Papier an diesem Tag bei 55,63 USD. Bei einem Glacier Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,976 Glacier Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 42,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,56 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,94 Prozent eingebüßt.

Glacier Bancorp wurde am Markt mit 5,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

