NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,99 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,573 Glacier Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 42,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,98 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 5,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

