Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Great Southern Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Great Southern Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Great Southern Bancorp-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 209,776 Great Southern Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 714,50 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 01.12.2025 auf 60,61 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,14 Prozent angewachsen.
Der Great Southern Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 673,38 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
