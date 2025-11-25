NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Great Southern Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,25 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,064 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 947,15 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 24.11.2025 auf 58,96 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 5,29 Prozent.

Am Markt war Great Southern Bancorp jüngst 661,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at